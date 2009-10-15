Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» учреждена городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом и действует на основании Закона Санкт-Петербурга №690-120 от 04.12.2013г. и Жилищного Кодекса Российской Федерации. Деятельность Фонда направлена на обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Создание Фонда – один из действенных механизмов управления жилищно-коммунальным хозяйством города, который позволит централизовать учет жилищного фонда и контролировать процесс капитального ремонта нежилых помещений многоквартирных домов.